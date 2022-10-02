Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı Tanımı;

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Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı Maaşları

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.17

Meslek Adı :

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı;

Güncel Meslek : EVET

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