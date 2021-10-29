Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) görev tanımı nedir, Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) ne iş yapar, Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Tanımı;

Mobilya yüzlerine püskürtme tertibatı ile astar boya, vernik veya diğer cila malzemesi püskürten kişidir

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Maaşları

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Ne İş Yapar?

Mobilya Cilacısı (Püskürtme ile) (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Püskürtme tabancasına hava veren kompresörü ve boyama anında meydana gelen boya zerreciklerini ve zehirli gazı emecek olan aspiratörü çalıştırmak,

b) Cilalamadan önce mobilya üzerine tatbik edilecek astar boyayı tiner ile karıştırarak istenilen kıvama getirmek,

c) Hazır olan astar boyayı püskürtme tabancasının haznesine doldurmak,

d) Cilalanacak mobilyayı döner sehpa veya benzeri bir yere yerleştirmek,

e) Püskürtme tabancasını mobilya üzerine tutar ve tetiği çekerek astar boyayı püskürtmek,

f) Mobilya üzerine püskürtülen astar boyanın kuruması için bir müddet beklemek,

g) Kuruyan astar boya üzerindeki pütürleri gaz zımparası ile düzeltmek,

h) Püskürtme tabancasının haznesinde kalan astar boyayı boşaltır ve hazneyi temizler, hazırladığı verniği veya renkli cilayı hazneye doldurur ve püskürtme yolu ile astar boyası çekilen mobilyanın yüzeyini cila ile kaplamak,

i) Kuruyan cila tabakasını zımparalayarak üzerine bir veya bir kaç kat daha cila malzemesi püskürtmek,

j) Astar boya yapmadan da mobilyalar üzerine cila malzemesi tatbik etmek,

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) mesleğinin meslek kodu 7523.27 olarak belirlenmiştir



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