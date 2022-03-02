Mobilya Döşeme Dikim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mobilya Döşeme Dikim İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mobilya Döşeme Dikim İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mobilya Döşeme Dikim İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mobilya Döşeme Dikim İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mobilya Döşeme Dikim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya Döşeme Dikim İşçisi Maaşları

Mobilya Döşeme Dikim İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6576,5_TL'dir. En düşük Mobilya Döşeme Dikim İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Döşeme Dikim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7534.12

Meslek Adı :

Mobilya Döşeme Dikim İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, döşeme araç, gereç ve makinelerini kullanarak dikiş yapan kontrol eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mobilya Döşeme Dikim İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) a) Geometrik çizimler ve görünüş çıkarma yapmak,

b) Ahşap ölçekleme ve ölçülendirme yapmak,

c) Perspektif ve ahşap birleştirmeler çizmek,

d) Yaysız sert döşeme çizimi yapmak,

e) Yaylı sert döşeme çizimi yapmak,

f) Yaysız sert döşeme yapmak,

g) Helezon yaylı sert döşeme yapmak,

h) Dikişli burleli döşeme yapmak,

i) Döşeme kılıfı hazırlamak,

j) pamuklu, kauçuklu kuş tüyü, şilte yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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