Mobilya Döşeme Kesim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mobilya Döşeme Kesim İşçisi görev tanımı nedir, Mobilya Döşeme Kesim İşçisi ne iş yapar, Mobilya Döşeme Kesim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilya Döşeme Kesim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilya Döşeme Kesim İşçisi Tanımı;

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Mobilya Döşeme Kesim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya Döşeme Kesim İşçisi Maaşları

Mobilya Döşeme Kesim İşçisi maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Mobilya Döşeme Kesim İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Döşeme Kesim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.24

Meslek Adı :

Mobilya Döşeme Kesim İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Döşemede kullanılan deri ve kumaşları istenilen ölçülerde kesen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mobilya Döşeme Kesim İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek deri veya kumaşı masa üzerine yaymak,

b) Verilen ölçülere göre metre, mezuro ve şablon kullanarak en uygun ve ekonomik şekilde deri veya kumaş üzerini çizmek,

c) Çizilen deri veya kumaşı makasla kesmek,

d) Kesimden çıkan parçalar üzerine ölçü ve kod numaraları yazarak ilgili kısımlara göndermek,

e) Kesimden çıkan deri ve kumaş parçalarını mobilya iskeletleri üzerine çakabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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