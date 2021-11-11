Moda Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Moda Tasarımcısı Maaşları ve İş İlanları

Moda Tasarımcısı görev tanımı nedir, Moda Tasarımcısı ne iş yapar, Moda Tasarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Moda Tasarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Moda Tasarımcısı Tanımı;

Günümüzde ve gelecekteki giysilerin ve giysiyi tamamlayan aksesuarların tasarımını yapan, çizen, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürerek ilk deneme ürünün elde edilmesini gerçekleştiren kişidir.

Moda Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Moda Tasarımcısı Maaşları

Moda Tasarımcısı maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Moda Tasarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 14.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Moda Tasarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Moda Tasarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Moda Tasarımcısı Ne İş Yapar?

Moda Tasarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tasarım panosu hazırlamak,

b) Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde uygulanabilir giysi tasarımı yapmak,

c) Görsel sanatlarla ilgili bilgileri kullanarak, özgün tasarım çalışmaları yapmak,

d) Tasarımını teknik çizim ve moda grafikleri (artistik çizim) ile ifade etmek, gerektiğinde sunum yapmak,

e) El veya bilgisayar desteğiyle çizdiği modelin kalıbını hazırlamak veya hazırlanmasını nezaret etmek,

f) Tasarımına uygun tekstil ürününü (kumaş, triko, deri, elyaf..vb.) saptamak ve kumaş analizi yapmak,

g) Kesim planı ve malzeme hesabı yapmak,

h) Deneme üretimini gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine nezaret etmek,

i) Ortaya çıkarılan ürüne uygun aksesuar seçimi yapmak veya yeniden tasarlayarak yapımını sağlamak,

j) Farklı amaçlara uygun koleksiyonlar hazırlamak (erkek, kadın, çocuk veya deri, triko, kumaş, vb.) ve gerektiğinde sunulmasını sağlamak,

k) Dünya modasını araştırmak, takip etmek,

l) Tüketici davranışlarını, pazarlama ve satış tekniklerini bilmek, belli stratejiler oluşturarak satışını yapmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Moda Tasarımcısı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Moda Tasarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Moda Tasarımcısı mesleğinin meslek kodu 2163.14 olarak belirlenmiştir



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