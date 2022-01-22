Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) Maaşı Ne Kadar? 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) Maaşları

Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) maaşı ortalama olarak aylık 10250_TL'dir. En düşük Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) maaşı 7500_TL, En yüksek ise 13000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2131.09

Meslek Adı :

Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Biyologlar, Botanikçiler, Zoologlar Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek ortaya çıkarma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Moleküler Biyoloji ve Genetikçi(Moleküler Biyolog); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Canlıları moleküler düzeyde (atom düzeyinde) incelemek ve tıbbı, biyolojik ve çevresel sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapmak,

b) Tıbbi bozukluklara neden olan geni araştırarak, tanılamada bulunmak (genetik tanı yapılması),

c) Hücre büyümesini kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

d) Genetik (tarım, tıp, vb. alanda) değişim üzerine araştırmalar yapmak, (örn: tarımsal ıslah alanında çalışmalar yapabilir. Daha büyük ve daha sağlıklı buğday türünün yetişmesinin sağlanması gibi.)

e) Çevreye zarar veren faktörlerin giderilmesinde iyileştirici çalışmalar yaparak bilime sürekli yenilikler getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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