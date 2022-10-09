Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı) Tanımı;

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Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı) Maaşları

Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8156.10

Meslek Adı :

Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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