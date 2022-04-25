Mozaik Kesici Ve Döşeyici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mozaik Kesici Ve Döşeyici görev tanımı nedir, Mozaik Kesici Ve Döşeyici ne iş yapar, Mozaik Kesici Ve Döşeyici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mozaik Kesici Ve Döşeyici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mozaik Kesici Ve Döşeyici Tanımı;

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Mozaik Kesici Ve Döşeyici Maaşı Ne Kadar? 2022 Mozaik Kesici Ve Döşeyici Maaşları

Mozaik Kesici Ve Döşeyici maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mozaik Kesici Ve Döşeyici maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mozaik Kesici Ve Döşeyici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7122.03

Meslek Adı :

Mozaik Kesici Ve Döşeyici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yer Ve Duvar Döşemecileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Döşeme, duvar ve diğer yüzlere döşenecek mozaik panoları yapan ve yerlerine tespit eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mozaik Kesici ve Döşeyici işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mozaik karoları seçer veya çeşitli taş, seramik, yarı şeffaf renkli cam ve diğer suni malzemeyi kesmek veya küçük parçalara bölmek,

b) Karo mozaikleri taş ve cam parçaları ile şekli önceden çizilmiş bir örneğe göre birbirine veya parçaları bir kağıt tabakası üzerine sermek,

c) Mozaik panoyu ters olarak tertiplemek üzere bu parçaları kâğıda yapıştırmak,

d) Konstrüksiyon yüzünü panoya hazırlamak,

e) Çimentoyu karıştırmak ve bir mala veya başka bir sıvacı takımı ile bunu panonun döşeneceği yüze tatbik etmek,

f) Panonun ters tarafını çimento temel üzerine oturtarak üzerinden basmak,

g)âğıdı ve çimento fazlalıklarını atmak, ek yerlerini çimento ile doldurarak rötuş ve cila işleri yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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