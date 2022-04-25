Mozaik Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mozaik Ustası görev tanımı nedir, Mozaik Ustası ne iş yapar, Mozaik Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mozaik Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mozaik Ustası Tanımı;

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Mozaik Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Mozaik Ustası Maaşları

Mozaik Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mozaik Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mozaik Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.08

Meslek Adı :

Mozaik Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mozaikçi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mozaik dökülecek yeri ve mozaik harcını hazırlayarak, kullanım yerleri olan taban, süpürgelik, küpeşte, denizlik, cephe, merdiven basamağı vb. yerlere mozaik atma işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mozaikçi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Malzeme ihtiyacını belirlemek (metraj çıkarmak),

b) Mozaik dökülecek yeri hazırlamak,

c) Mozaik dökülecek yeri temizlemek, terazi kotları almak,

d) Zemini şerbetlemek, anoları yapmak,

e) Kaba sıva veya tesviye betonu yapmak,

f) Kalıpları hazırlamak, monte etmek, merdiven limonluğu yapmak,

g) Mozaik harcı hazırlamak,

h) Süpürgelik mozaiği atmak,

i) Taban mozaiği atmak,

j) Küpeşte, denizlik için mozaik atmak,

k) Tarak, silim yapmak, mozaiği yıkamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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