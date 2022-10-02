Mücevherat Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mücevherat Tamircisi görev tanımı nedir, Mücevherat Tamircisi ne iş yapar, Mücevherat Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mücevherat Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mücevherat Tamircisi Tanımı;

__

Mücevherat Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mücevherat Tamircisi Maaşları

Mücevherat Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mücevherat Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mücevherat Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.09

Meslek Adı :

Mücevherat Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yüzük, iğne ve gerdanlık gibi mücevherat eşyasını tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mücevherat Tamircisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir testere ile yüzüklerin çapını büyütmek veya küçültmek,

b) Bunun için yüzüklere parça ekler veya yüzüklerden parça keser ve uç kısımlarını lehimlemek,

c) Kırılmış klips, iğne ve diğer mücevheratın kırık kısımlarını lehimlemek veya değiştirmek suretiyle tamir etmek,

d) Mücevheratı desenlere veya verilen talimata göre yeni baştan şekillendirmek,

e) Lehim eklerini ve kaba noktalarını düzeltmek,

f) Mücevherat eşyasını yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?