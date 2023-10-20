Muğla'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek! Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başlıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başladı. Etkinlikte Milli Sporcu Devrim Cenk Ulusoy, masterlar kategorisinde sabit ağırlıkta paletsiz 72 metre dalarak, rekor kırdı.

Dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy, Ölüdeniz açıklarında dalış yaptı

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları, serbest dalış etkinliğiyle başladı. Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Beach Of Lagoon ile Ölüdeniz'deki turizm şirketleri ve su sporları merkezleri iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy, Ölüdeniz açıklarında dalış yaptı. Sporcu Ulusoy, masterlar kategorisinde sabit ağırlıkta paletsiz 72 metreyi 2 dakika 30 saniyede dalarak, Türkiye ve dünya rekoru kırdığını söyledi.

"Dünya ve Türkiye rekorunu kırdım"

Dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy, "Bu yıl son 1 aydır verimli bir çalışma yaptım. Dünya rekorları üzerinde dereceler yapmaya başladım. 50 yaşındayım ve ben dönebiliyorsam, herkes dönebilir. Burada gerçekleştirdiğim paletsiz branş dünyanın en zor branşı. Bu branşın Türkiye rekoru 69 metre. Bugün 70 metreye dalacaktım ipi fazla saldığımız için 72 metreye daldım ve dünya rekoru derecesi geldi. Yarın 75 metreye dalıp dünya rekorunu resmileştireceğiz. Böylece yeni Türkiye rekoru da gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

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