Muhasebe Görevlisi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Muhasebe Görevlisi (Otel) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Muhasebe Görevlisi (Otel) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Muhasebe Görevlisi (Otel) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Muhasebe Görevlisi (Otel) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Muhasebe Görevlisi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Muhasebe Görevlisi (Otel) Maaşları

Muhasebe Görevlisi (Otel) maaşı ortalama olarak aylık 9850_TL'dir. En düşük Muhasebe Görevlisi (Otel) maaşı 8550_TL, En yüksek ise 11150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhasebe Görevlisi (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4311.03

Meslek Adı :

Muhasebe Görevlisi (Otel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Konaklama vb. işletmelerin alım-satım faaliyetleri sonucunda oluşan evrakların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Muhasebe Görevlisi (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Tahsilat ve tediye fişlerini veznedardan alarak bilgisayar ortamında muhasebeleştirmek,

b) Tüm departmanlardan gelen faturaları kayıt altına alarak muhasebeleştirmek,

c) Muhtasar , KDV vb. beyannameleri düzenleyerek vergi dairesine tahakkuk ettirmek,

d) SSK primlerini düzenleyerek tahakkuk ettirmek,

e) Resmi defterlerin; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri gibi evrakların bilgisayardan çıktısını alarak gereken onay işlemlerini yapmak,

f) Resmi defterleri saklama süresince muhafaza etmek,

g) Veznedarın kasa sayımından sonra kasa hesabını kontrol etmek,

h) Ay sonu faaliyet raporunun hazırlanması için gerekli olan bilgi ve dokümanları hazırlayarak raporunun hazırlanmasına yardımcı olmak,

i) Yıl sonu gelir ? gider hesabını kar/zarar hesabına devrederek kar zararı bulmak ,

j) Kar zararın şirket merkezine devredilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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