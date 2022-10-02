Mum İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mum İmal İşçisi görev tanımı nedir, Mum İmal İşçisi ne iş yapar, Mum İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mum İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mum İmal İşçisi Tanımı;

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Mum İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mum İmal İşçisi Maaşları

Mum İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mum İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mum İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.02

Meslek Adı :

Mum İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıpla veya daldırma usulü ile mum imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mum İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fitili kalıp içine koymak veya metal çerçeveden sarkıtmak,

b) Erimiş balmumu, parafin ve benzeri maddeleri kalıp içine dökmek veya metal çerçeveden sarkıttığı fitili karışım içine daldırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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