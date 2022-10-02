Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı görev tanımı nedir, Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı ne iş yapar, Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı Tanımı;

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Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı Maaşları

Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.09

Meslek Adı :

Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun ağaçları seçerek enstrüman yapımı için uygun hale getiren takım ve makineleri kullanan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Enstrüman çizimleri yapmak,

b) Yapılacak çalgıyı tasarlamak,

c) Elde oyma ve şekillendirme yapmak

d) Elde Oyma ve Şekillendirmek,

e) Birleştirme ve perdah yapmak.

f) Makinelerde kaba işlemler yapmak,

g) Makinelerde şekillendirme yapmak,

h) Makinelerde Şekillendirmek,

i) Her işlemin bitiminde kalite kontrolü yapmak,

j) Gerekli ayarları yapmak,

k) Müzik aletleri yapımında kullanılan ağaçları seçmek,

l) Ağacı kurutma ve korumak,

m) Sipariş almak,

n) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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