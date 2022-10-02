Müzik Aletleri Akortçusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Müzik Aletleri Akortçusu görev tanımı nedir, Müzik Aletleri Akortçusu ne iş yapar, Müzik Aletleri Akortçusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Müzik Aletleri Akortçusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müzik Aletleri Akortçusu Tanımı;

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Müzik Aletleri Akortçusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Müzik Aletleri Akortçusu Maaşları

Müzik Aletleri Akortçusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Müzik Aletleri Akortçusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müzik Aletleri Akortçusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.03

Meslek Adı :

Müzik Aletleri Akortçusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Piyano ve org gibi enstrümanları deneyen, akort eden, doğru tonları bulan ve enstrümanları iyi şartlarda koruyan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Müzik aletleri akortçusu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Akort anahtarını çevirmek ve boru, tel ve dillerin seslerini karşılıklı ayarlamak,

b) Boru ile dudakları arasındaki uzaklığı ayarlamak,

c) Akort anahtarı ile tellerin gerginliğini ayarlamak veya dilleri kazıyarak sesleri karşılaştırarak akort etmek,

d) Diğer boruları, telleri yada dilleri, bir önceki akortlarına göre karşılıklı ayarlamak,

e) Enstrümanları tamir edebilir ve kırık ve arızalı parçaları değiştirebilir,

f) Özel bir enstrümanın akordunda uzmanlaşabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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