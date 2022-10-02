Nalbant Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nalbant görev tanımı nedir, Nalbant ne iş yapar, Nalbant olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nalbant mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nalbant Tanımı;

__

Nalbant Maaşı Ne Kadar? 2022 Nalbant Maaşları

Nalbant maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nalbant maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nalbant iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.01

Meslek Adı :

Nalbant

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

At, eşek, katır gibi hizmet ve koşu hayvanlarının ayak tırnaklarının bakımını yapan ve nal çakan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nalbant, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nalları çakılacak veya yenilenecek hayvanın ayağını dirsekten bükmek ve dizi üzerinde sabitlemek,

b) Hayvanın ayaklarından miadı dolmuş nalı çıkarmak için mıhları kerpetenle sökmek, uzayan tırnakları kesmek veya törpülemek,

c) Atın ayağına uygun şekilde sabitlediği nala en az altı en fazla sekiz çiviyi nalbant çekici ile çakmak,

d) Çivilerin fazlalıklarını kerpetenle kesmek ve uçlarını törpülemek,

e) Perçin yuva bıçağı vasıtasıyla perçin yuvasını açmak ve perçinlemek,

f) Ayak tırnaklarında yara veya hastalık olan atların veterinerce muayene edilmesini sağlamak,

g) Ayak tırnağı kırık olan hayvanın tırnağını, zımparalamak, asetonla yıkamak sureti ile temizlemek,

h) Tırnak dolgu maddesi ile tırnağa dolgu yapmak ve nallamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?