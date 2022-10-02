Namlucu (Av Tüfeği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Namlucu (Av Tüfeği) görev tanımı nedir, Namlucu (Av Tüfeği) ne iş yapar, Namlucu (Av Tüfeği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Namlucu (Av Tüfeği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Namlucu (Av Tüfeği) Tanımı;

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Namlucu (Av Tüfeği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Namlucu (Av Tüfeği) Maaşları

Namlucu (Av Tüfeği) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Namlucu (Av Tüfeği) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Namlucu (Av Tüfeği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.15

Meslek Adı :

Namlucu (Av Tüfeği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Av sporlarında kullanılan muhtelif model av tüfeklerine ait belirli çaplardaki çelik borudan yivsiz av tüfeği namlusu imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Namlucu (Av Tüfeği), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirli çap ve uzunluktaki çelik boruları belirli standart uzunlukta kesmek,

b) Torna tezgahında namlunun iç ve dış yüzeylerine istenen şekli vermek,

c) Namlu içine fişek yatağı açmak,

d) Kep pasosu ve şok pasolarını açmak,

e) Kep pasosunu fişek yatağına yapıştırmak suretiyle sabitlemek,

f) Mekanizmanın çalışması için gaz odası parçasını namluya kaynatmak veya kaynattırmak,

g) Namlunun iç yüzeylerinin krom kaplamasının yaptırılmasını sağlamak, h) Namlu dış yüzeylerini taşlatılmasını sağlamak,

i) Taşlanmış namlulara nişan çubuğu ve nişan noktalarını takılmasını sağlamak,

j) Namlunun dış polisaj işlemlerini yapılmasını sağlamak,

k) İşlemi biten namluları montaj yapılmak üzere stoklama yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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