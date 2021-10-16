NC/CNC Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

NC/CNC Tezgah İşçisi görev tanımı nedir, NC/CNC Tezgah İşçisi ne iş yapar, NC/CNC Tezgah İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? NC/CNC Tezgah İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

NC/CNC Tezgah İşçisi Tanımı;

Verilen çeşitli şekil ve özellikteki metal, alaşım ve diğer malzemelerden iş parçasını, istenilen biçim ve ölçülere getirmek için, hazır programlar kullanarak ve teknik resme uygun şekilde bu programlara veriler girerek NC/CNC tezgahlarında genellikle seri/parti üretim tipi tornalama, frezeleme, taşlama, matkap ile delik delme, kesme gibi işlemlerle işleyen kişidir.

NC/CNC Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 NC/CNC Tezgah İşçisi Maaşları

NC/CNC Tezgah İşçisi maaşı ortalama aylık 3.900 - TL’dir. En düşük NC/CNC Tezgah İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR NC/CNC Tezgah İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

NC/CNC Tezgah İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

NC/CNC Tezgah İşçisi Ne İş Yapar?

NC/CNC Tezgah İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

f) Ölçme aletlerini kontrol etmek

g) Tezgah, takım ve iş parçasını üretime hazır hale getirmek

h) Takımları ve iş parçasını tezgaha bağlamak

i) Parça talaşlı üretim işlemlerini gerçekleştirmek

j) Üretimin sürekliliğini sağlamak

k) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

l) Kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

NC/CNC Tezgah İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

NC/CNC Tezgah İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde NC/CNC Tezgah İşçisi mesleğinin meslek kodu 7223.95 olarak belirlenmiştir



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