Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal Tanımı;

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Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal Maaşı Ne Kadar? 2022 Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal Maaşları

Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.05

Meslek Adı :

Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El aletleri veya elektrik gücü ile çalışan aletlerle metalden nefesli sazlar yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nefesli sazlar imal işçisi (metal),işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal tüpleri testere ile belirli boylarda keserek istenilen şekilde eğip bükmek,

b) Torna tezgahında piston ve valfleri yapmak, soğuk demiri işlemek, eğelemek ve perdahlamak sureti ile sazın perdelerini yapmak,

c) Pistonları, valfları, perdeleri ve diğer parçaları birbirine uydurup lehimlemek,

d) Sazı kontrol etmek ve gerekirse daha iyi ses vermesi için üzerinde değişiklikler yapmak,

e) Sazları tamir etmek,

f) Kornet, saksafon veya trombon gibi belirli bir tip sazın imalinde ihtisası bulunmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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