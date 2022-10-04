Nohut Ayıklama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nohut Ayıklama İşçisi görev tanımı nedir, Nohut Ayıklama İşçisi ne iş yapar, Nohut Ayıklama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nohut Ayıklama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nohut Ayıklama İşçisi Tanımı;

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Nohut Ayıklama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Nohut Ayıklama İşçisi Maaşları

Nohut Ayıklama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nohut Ayıklama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nohut Ayıklama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7515.10

Meslek Adı :

Nohut Ayıklama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İçecek Tadıcıları Ve Sınıflandırıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Nohut Ayıklama İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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