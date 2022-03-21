Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) görev tanımı nedir, Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) ne iş yapar, Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) Tanımı;

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Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? 2022 Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) Maaşları

Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.66

Meslek Adı :

Numune Kontrolcüsü (Otomotiv)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fabrikada üretilmiş malzemelerden alınan numunelerin çeşitli test cihaz ve aletleri kullanarak çekme, çentik, darbe, kırma, bükme, su alma vb. mekanik testlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Numune Kontrol İşçisi (Otomotiv), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş önlüğü, eldiven, gözlük ve kask giymek, b) Test ve ölçümü yapılacak malzeme ve numuneleri forkliftle taşımak,

c) Belirtilen uygun tolerans ayarlarını dikkate alarak ve ilgili tezgah ve aletleri kullanarak numuneyi test ve ölçüme uygun hale getirmek,

d) Ölçüme hazır hale gelen numuneyi uygun test cihaz ve tezgahına bağlamak,

e) Hassas toleranslar dahilinde hazırlanıp bağlanan numuneyi çekme, çentik, kırma, bükme, su alma vb. uygun test ve ölçümünü yapmak,

f) Test ve ölçümlerin sonuçlarının uygunluğunu kontrol etmek,

g) Uygunluğu onaylanan ve onaylanmayan numuneleri rapor etmek,

h) Hassas test ve ölçüm aletlerinin bakımını yapmak,

i) Kullanılan tezgah, el aletleri ve çevrenin bakım ve düzenini sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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