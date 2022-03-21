Numuneci (Ham Petrol) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Numuneci (Ham Petrol) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Numuneci (Ham Petrol) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Numuneci (Ham Petrol) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Numuneci (Ham Petrol) Tanımı;
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Numuneci (Ham Petrol) Maaşı Ne Kadar? 2022 Numuneci (Ham Petrol) Maaşları
Numuneci (Ham Petrol) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Numuneci (Ham Petrol) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Numuneci (Ham Petrol) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3117.10
Meslek Adı :
Numuneci (Ham Petrol)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Maden Ve Metalürji Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Ham petrol tank ve kuyularının değişik kesimlerinden numune alıp, tahlil için laboratuara gönderen kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Numuneci (Ham Petrol) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Ham petrolün yüzdesini ve içindeki diğer maddelerin oranlarının belirlenmesi için numuneleri alacağı petrol tank ve kuyularını tespit etmek,
b) Tankların alt, orta ve üst kısımlarından ve kuyulardan özel aleti ile ham petrol almak, c) Aldığı petrolleri numune kabına boşaltarak karıştırmak,
d) Numune kabının üzerine tank ve kuyuların numarası ile tarih ve aldığı saat yazılı etiket yapıştırarak teste tabi tutulmak üzere laboratuara göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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