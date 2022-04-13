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Oğlum dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Neden final yapıyor? Oğlum final ne zaman?

Show TV ekranlarında yayınlanan son olarak 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Oğlum dizisinin final yapacağı söyleniyor. Peki Oğlum dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Neden final yapıyor? Oğlum final ne zaman? İşte detaylar...

Oğlum dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Neden final yapıyor? Oğlum final ne zaman?

Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı "Oğlum" dizisinin final yapacağı iddiası diziseverleri meraklandırdı. Biz de bunun üzerine haberimizde Oğlum dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Neden final yapıyor? Oğlum final ne zaman? sorularının yanıtına yer verdik...

OĞLUM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? NEDEN FİNAL YAPIYOR?

 Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve Canan Ergüder, Timur Acar, Songül Öden, Nihal Yalçın ve Feyyaz Duman'ın başrolünü paylaştığı "Oğlum" dizisi sezon sonunda final yapacak. 

"Oğlum"un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi isimler yer alıyor. Dizinin proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor.

Oğlum dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Neden final yapıyor? Oğlum final ne zaman?

OĞLUM FİNAL NE ZAMAN?

Oğlum dizisinin senaryo gereği sezon sonunda ekranlara veda etme kararı aldığı belli oldu. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi, yeni bir değişiklik olmazsa sezon sonunda ekrana veda edecek. 

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunun yer aldığı Oğlum dizisinde farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak. ‘Oğlum’, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koyacak. Oğlum bir umut hikayesi anlatılıyor. Oğlum dizisinde farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturuluyor.

Oğlum dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Neden final yapıyor? Oğlum final ne zaman?

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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