Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) Maaşları

Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) maaşı ortalama olarak aylık 7975_TL'dir. En düşük Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) maaşı 8250_TL, En yüksek ise 7700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2311.49

Meslek Adı :

Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üniversitelerde ortak, zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini öğretmek için görevlendirilen ve uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Okutman (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Dönem başında inkılâp tarihi eğitimi alacak sınıfların listesini almak,

b) Eğitimin takip edileceği kitap, broşür, internet adreslerini belirlemek,

c) Dersin gerektirdiği ek öğretim materyallerini hazırlamak,

d) Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak,

e) Gerekiyorsa öğrencilere dağıtılmak üzere fotokopi çektirmek, bunların dağıtımını organize etmek,

f) Görüntülü vcd, projeksiyon sunumları hazırlamak veya var olan sunumları öğrencilere izletmek,

g) Sınav hazırlamak ve belirtilen tarihlerde sınavları yapmak,

h) Yapılan sınavları okumak, değerlendirmek, not vermek,

i) Dönem sonunda öğrencilerin not ortalamasını hesaplamak,

j) Hesaplanan notları bilgisayardan girişini yapmak, idareye teslim etmek,

k) Öğrencilere ders saatleri dışında yardımcı olacağı ofis saatlerini saptamak ve uygulamak,

l) Hizmet içi eğitim seminerleri ve bölüm toplantılarına katılmak,

m) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi eğitimi ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve kendisini geliştirmek, yenilemek,

n) Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak eğitim- öğretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak,

o) Akademik ve idari konularda yönetimce verilen diğer görevleri yapmak,

p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?