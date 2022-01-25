Okutman (İngilizce) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Okutman (İngilizce) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Okutman (İngilizce) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Okutman (İngilizce) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Okutman (İngilizce) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Okutman (İngilizce) Maaşı Ne Kadar? 2022 Okutman (İngilizce) Maaşları

Okutman (İngilizce) maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Okutman (İngilizce) maaşı 7500_TL, En yüksek ise 11000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Okutman (İngilizce) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2311.48

Meslek Adı :

Okutman (İngilizce)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üniversitelerde ortak, zorunlu İngilizce derslerini öğretmek için görevlendirilen ve uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Okutman ( İngilizce ), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Dönem başında ingilizce eğitimi alacak sınıfların listesini almak,

b) Eğitimin takip edileceği kitap, broşür, internet adreslerini belirlemek,

c) Dersin gerektirdiği ek öğretim materyallerini hazırlamak,

d) Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak,

e) Gerekiyorsa öğrencilere dağıtılmak üzere fotokopi çektirmek, bunların dağıtımını organize etmek,

f) Görüntülü vcd, projeksiyon sunumları hazırlamak veya var olan sunumları öğrencilere izletmek, g) Sınav hazırlamak ve belirtilen tarihlerde sınavları yapmak,

h) Yapılan sınavları okumak, değerlendirmek, not vermek,

i) Dönem sonunda öğrencilerin not ortalamasını hesaplamak,

j) Hesaplanan notları bilgisayardan girişini yapmak, idareye teslim etmek,

k) Öğrencilere ders saatleri dışında yardımcı olacağı ofis saatlerini saptamak ve uygulamak,

l) Hizmetiçi eğitim seminerleri ve bölüm toplantılarına katılmak,

m) İngilizce dil eğitimi ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve kendisini geliştirmek, yenilemek,

n) Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak eğittim- öğretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak,

o) Akademik ve idari konularda yönetimce verilen diğer görevleri yapmak,

p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Okutman (İngilizce) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?