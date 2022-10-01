Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı görev tanımı nedir, Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı ne iş yapar, Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı Tanımı;

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Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı Maaşları

Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.09

Meslek Adı :

Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hava ile çalışan ölçü aletlerine ve askanya tesisatına ait boru sistemlerini kuran, monte eden ve bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boruların döşeneceği kısımları tespit etmek

, b) Boruları yerleştirmek için tespit ettiği bu kısımlara kanallar kazmak,

c) Duvar ve döşemelerde geçit delikleri açmak,

d) Gerekli ölçme ve hesaplamaları yaparak kullanacağı malzeme miktarını hesaplamak,

a) Yaptığı hesaplara göre boruları kesip, raybalar büker ve nihayetlerine diş açmak,

b) Hazırladığı boruları ve diğer malzemeleri sistemin kurulacağı kısma götürmek,

c) Boruları açılan kanallara döşer ve deliklerden geçirmek,

d) Sistemin belirli kısımlarına musluklar, vanalar ve valfler takmak,

e) Boruların ek yerlerini kuplör,cıvata ve vidalarla birleştirmek ve kalafatlamak,

f) Boruların gereken kısımlarını yağlı boya ile boyayarak çürümeyi ve paslanmayı önlemek,

g) Kurulan sistemi kontrol etmek,

h) Belirli zamanlarda daha önceden kurulmuş boru sistemlerini incelemek,

i) Tespit ettiği arızalı boruları, musluk ve valfleri sökerek tamir etmek veya yenileriyle değiştirmek,

j) Parçaları tekrar yerlerine takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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