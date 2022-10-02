Oltu Taşı İşleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oltu Taşı İşleme Ustası görev tanımı nedir, Oltu Taşı İşleme Ustası ne iş yapar, Oltu Taşı İşleme Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oltu Taşı İşleme Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oltu Taşı İşleme Ustası Tanımı;

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Oltu Taşı İşleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Oltu Taşı İşleme Ustası Maaşları

Oltu Taşı İşleme Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Oltu Taşı İşleme Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oltu Taşı İşleme Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.12

Meslek Adı :

Oltu Taşı İşleme Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ham Oltu taşından, tesbih, yüzük, kolye vb. takı ve aksesuarlar tasarlayan ve yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oltutaşı İşleme Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Ham Oltu taşını temizleyerek büyük ve küçük gruplara ayırmak,

b. Ayrılan gruplardan tespih tanesi sigara ağızlığı, yüzük taşları, kolye gibi süs eşyası cinsine göre ayırmak,

c. Yapılacak takının şekline uygun taşı testere ile geometrik şekilde kesmek,

d. Ham taşları keserle istenilen şekillere uygun parçalamak, bıçakla yontmak, matkapla delmek suretiyle şekillendirmek,

e. Parçalanan taşları metal bıçaklarla yontmak,

f. Yontulan Oltu taşlarını matkapla ortasından delmek,

g. Yontulan ve delinen Oltu taşlarını mile takarak el çarkı yardımıyla tornada işleyerek yüzük, küpe, tespih tanesi gibi şekillendirmek,

h. Şekillendirilen takıları metal kalıplara yerleştirmek,

i. Şekillendirilen takı malzemesi ve tespih tanelerini zımparalamak, cila fırçasını tutarak parlak hale getirmek,

j. Tespih tanesi haline gelen mamulleri el matkabı ile üzerlerine istenilen maden (altın ve gümüş telleri yerleştirerek dekor vererek süslemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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