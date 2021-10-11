Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı görev tanımı nedir, Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı ne iş yapar, Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; tanımlanmış görev talimatlarına göre, istenilen özellik ve standartlarda oluklu mukavva kutu üretiminden gelen ürünlerin dikiş ve yapıştırma işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı Maaşları

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı maaşı ortalama aylık 3.170 - TL’dir. En düşük Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.050 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı Ne İş Yapar?

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sipariş bilgilerine göre tel dikiş ayarları veya yapıştırma işlemi için tutkal ayarlarını yapmak,

b) Makineye tel takmak,

c) Tutkal vizkositesini ayarlamak,

d) Tamamlanan ürünlerin ölçü ve kalite kontrolleri yapmak,

e) Siparişe göre üretimi tamamlanan kutuları bağlamak ve paletlere istiflemek,

f) Palet tanıtım etiketlerini takmak ve sevkiyat bölüme teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı mesleğinin meslek kodu 8143.28 olarak belirlenmiştir



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