Ön Büro Şefi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ön Büro Şefi (Otel) Maaşları ve İlanları

Ön Büro Şefi (Otel) görev tanımı nedir, Ön Büro Şefi (Otel) ne iş yapar, Ön Büro Şefi (Otel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ön Büro Şefi (Otel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ön Büro Şefi (Otel) Tanımı;

Otelin rezervasyon, resepsiyon, danışma ve santral birimlerinin faaliyetlerinin yürütülmesini organize eden kişidir.

Ön Büro Şefi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ön Büro Şefi (Otel) Maaşları

Ön Büro Şefi (Otel) maaşı ortalama aylık 6.500- TL’dir. En düşük Ön Büro Şefi (Otel) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ön Büro Şefi (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ön Büro Şefi (Otel) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Ön Büro Şefi (Otel) Ne İş Yapar?

Ön Büro Şefi(Otel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İleriki tarihlerde oluşacak dolulukla ilgili olarak gereken tedbirleri almak,

b) Günlük gelen ve giden listelerinin gerekli bölümlere dağıtımını yapmak,

c) Gerekli oda blokajlarını yaptırmak,

d) Rezervasyonların kontrolünü yapmak,

e) Rezervasyon formlarındaki özel isteklerin yerine getirilmesini kontrol etmek,

f) Müşteri istek ve şikayetlerini değerlendirip çözümlenmesini sağlamak,

g) Misafir hesap limitlerinin kontrolü ve değerlendirilmesini yapmak,

h) İşin yoğun olduğu zamanlarda resepsiyona destek vermek,

i) Muhasebeye aktarılan hesapları kontrol etmek,

j) Kendisine bağlı birimlerin haftalık çalışma programlarını bölüm şeflerine hazırlatmak, kontrol etmek, onaylamak,

k) Ön Büro birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği kurmak,

l) Ön Büro bilgisayar sistemlerinin eksiksiz tutulmasını sağlamak,

m) Arıza hallerinde ve kullanım dışı olan odalar ile ilgili olarak teknik servis ile irtibatta bulunmak,

n) Ön Büro?da üretilen tüm raporları kontrol etmek ve zamanında dağıtımlarının yapılmasını sağlamak,

o) VİP müşteri hizmetlerini prosedüründe belirtilen şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

p) Rezervasyonlar ile ilgili planlamaları takip etmek, depozitoların takibini sağlamak,

q) Sürekli müşterilerinin otelde yer bulamamaları halinde misafirlere başka bir tesiste konaklama imkanı ayarlamak,

r) Aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,

s) Oda kontrolleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ön Büro Şefi (Otel) Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Otel Resepsiyonistleri

Ön Büro Şefi (Otel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ön Büro Şefi (Otel) mesleğinin meslek kodu 4224.02 olarak belirlenmiştir

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