Open End Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Open End Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Open End Makinesi Operatörü ne iş yapar, Open End Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Open End Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Open End Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Open End Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Open End Makinesi Operatörü Maaşları

Open End Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Open End Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Open End Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.27

Meslek Adı :

Open End Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Open end makinesini kullanarak pamuk şeritlerinden iplik elde edilmesi işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Open End Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Open end makinesinin kontrol ve temizliğini yapmak,

b) Boş/dolu şerit kovaları ve patron stoklarını kontrol etmek,

c) Ürün tiplerine göre patronları etiketlemek,

d) Makineyi çalıştırmak , makine üstündeki hareketli robotların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

e) Üretim süresince patron çubuk yuvalarını boş patronlarla beslemek,

f) Open end makinasında her bir şerit kovasından şerit alarak çalışan makine takımlarının altına dolu şerit kovalarını elle yerleştirmek,

g) Ön sarım start bölümünü gözleyerek ikaz lambası yandığında dijital göstergenin yardımıyla arıza tespit etmek ve gerekli müdahaleyi yaparak gidermek,

h) Rotar girişine uç vermek, şerit kopuklarını bağlamak,

i) Bobin sarımını takip ve kontrol etmek,

j) İkaz lambalarını incelemek ve otomatik bağlayıcı (ASW) cihazının aksaklığı gideremediği hallerde müdahale ederek arızayı gidermek,

k) Şerit kovalarını takip ederek şeridi biten kovaları dolu kovalarla değiştirmek,

l) Sarım işlemini takip gözle kontrol ederek patron tutuculara ve millere takılan iplik parçalarını temizlemek,

m) Şerit teleflerini arabalara boşaltmak ve dolan telef arabalarını telef pres bölümüne götürmek,

n) İletme bandında biriken sarımı tamamlanmış bobinleri nakliye arabasına istiflemek,

o) Ürün tipi değişiklikleri için gerekli ayarlamaları yapmak

p) Nakliye arabalarını ambalaj bölümündeki tanımlı alana götürmek,

q) Otomatik bağlayıcının kapaklarını açıp iç aksamına basınçlı hava tutarak belirli aralıklarla temizlemek,

r) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

s) Makine arızalarını ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?