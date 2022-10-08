Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj görev tanımı nedir, Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj ne iş yapar, Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj Tanımı;

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Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj Maaşı Ne Kadar? 2022 Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj Maaşları

Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.47

Meslek Adı :

Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmalatı yapılacak olan triko ürünlerinin, desinatörler tarafından hazırlanan örneğe bağlı kalarak, talep edilen renk ve ölçülerde bilgisayarlı örme makinesiyle parçalar halinde (kol, gövde, sırt, yaka vb.) örülmesi işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Desinatörler tarafından hazırlanan ve içerisinde üretimi yapılacak malzemenin kalıbının yer aldığı program disketini örme makinesinin bağlı bulunduğu bilgisayara okutmak,

b) Üretimi yapılacak siparişin özelliklerinin ve miktarının yer aldığı iş emrinde belirtilen talimatlar çerçevesinde, uygun renk ve çeşitte ipleri, örme makinesi üzerinde yer alan mekiklere bağlamak,

c) Örme makinesini çalıştırarak örme işlemini başlatmak,

d) Seri üretime başlamadan önce uygun miktarda numune hazırlamak,

e) Söz konusu numunelerin ilgililerce onaylanması halinde örme işlemini başlatmak,

f) Makine tarafından örülen ilk parçaları kontrol etmek,

g) Örülen parçaların onaylanan numuneyle uygun olduğu anlaşılırsa seri üretimi başlatmak,

h) Belirli aralıklarla (genelde iki parçada bir) örülen malzemelerin ölçüleri ve örgüsünde herhangi bir yanlışlık olup olmadığını kontrol etmek,

i) Makine parçalarını yağlamak,

j) Makineler üzerinde biriken tozu temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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