Orman Endüstri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Orman Endüstri Mühendisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Orman Endüstri Mühendisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Orman Endüstri Mühendisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Orman Endüstri Mühendisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Orman Endüstri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Orman Endüstri Mühendisi Maaşları

Orman Endüstri Mühendisi maaşı ortalama olarak aylık 14250_TL'dir. En düşük Orman Endüstri Mühendisi maaşı 8500_TL, En yüksek ise 20000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Orman Endüstri Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2132.22

Meslek Adı :

Orman Endüstri Mühendisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ormandan ana ürün olarak elde edilen odun, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek parke, yonga levha, karton vb. ürünlere dönüştürme ve bu alanda fabrika ve atölyelerin; kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet verme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Orman Endüstri Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımını yapmak,

b) Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,

c) Orman ürünlerini işveren adına satın almak,

d) İşlenecek orman ürünleri için standartlar saptamak ve ürünlerin kalitesini denetlemek,

e) İşlenecek ürünün üretim ve satışı için pazarlama araştırmaları yapmak,

f) Orman ana ürünü olan tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet vermek,

g) Kesme ve soyma kaplama üretiminde teknik hizmet vermek,

h) Yonga levha, lif levha, çimentolu yonga levha üretiminde çalışmaları koordine etmek,

i) Stok kontrolü yapmak, j) İşletmenin araştırma-geliştirme gibi faaliyetlerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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