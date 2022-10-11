Orman İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Orman İşçisi görev tanımı nedir, Orman İşçisi ne iş yapar, Orman İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Orman İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Orman İşçisi Tanımı;

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Orman İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Orman İşçisi Maaşları

Orman İşçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Orman İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Orman İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9215.01

Meslek Adı :

Orman İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılıkla İlgili Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Orman yetiştirilmesi, bakım ve düzenlenmesi işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Orman İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fidanlıklarda kullanılacak tohumları elde etmek için belirlenmiş ağaçlardan kozalak toplamak,

b) Toplanan kozalakları pistlerinin üzerine serip, güneşte açılmaları kolaylaştırmak,

c) Açılan kozalakları elekten geçirerek tohumların kozalardan ayırmak,

d) Ayrılan tohumları kanat kırma makinesinde veya sopa ile döverek kanatlarını kırmak,

e) Savurma işlemini yaparak tohumların kanatlardan ayırmak,

f) Fidan yetiştirmek için hazırlanan araziye tohumları ekip, sulayıp, bakımını yapmak,

g) Yetişen fidanları söküp ilaçlamak,

h) Ağaç yetiştirmek üzere fidan dikilecek sahayı temizleyerek teraslama işlemini yapmak,

i) Fidan dikilecek oyukları açarak fidanı dikmek,

j) Yabani otları temizleyip, fidanın etrafını çapalayarak toprağın havalanmasını sağlamak,

k) Tutmayan fidanları sökerek yerine yenilerini dikmek,

l) Büyüyen ağaçları budayıp sık ağaç topluluklarını seyrekleştirerek, fazlalaşan alt bitki örtüsünü kaldırmak,

m) Yangına karşı bitkisiz şerit için bazı ağaçları keserek bölgeyi temiz tutmak,

n) Orman yolları açıp bakımını yapmak,

o) Çitleri onarmak,

p) Böceklere, hastalıklara ve kemirici hayvanlara karşı ağaçları koruyup diğer işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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