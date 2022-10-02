Oto Cam Filmi Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oto Cam Filmi Uygulayıcısı görev tanımı nedir, Oto Cam Filmi Uygulayıcısı ne iş yapar, Oto Cam Filmi Uygulayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Cam Filmi Uygulayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Cam Filmi Uygulayıcısı Tanımı;

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Oto Cam Filmi Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Cam Filmi Uygulayıcısı Maaşları

Oto Cam Filmi Uygulayıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Oto Cam Filmi Uygulayıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Cam Filmi Uygulayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.26

Meslek Adı :

Oto Cam Filmi Uygulayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otomobil vb. araçların camlarına cam film uygulama bilgi becerisine sahip olan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto Cam Filmi Uygulayıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Ortalama maliyet hesaplamak,

b) Cam Yüzeyi solüsyon ile iyice temizlemek,

c) Cam filmini sıvı yardımıyla yapıştırmak, camın ölçülerini almak,

d) Filmi cam ile aynı ölçüde kesmek,

e) Filmi cama uygulamak, boşluk ve hava kalmamasını sağlamak,

f) Çalışma ortamının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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