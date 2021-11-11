Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı görev tanımı nedir, Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı ne iş yapar, Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı Tanımı;

Oto lastik ve jantı satışı yapılan işyerlerinde ürünlerin tanıtımını ve satışını gerçekleştiren kişidir.

Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı Maaşları

Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4.300- TL’dir. En düşük Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Oto Lastik ve Jant Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Oto lastik ve jantları, marka ve modellerine göre sınıflandırarak belirlenen yere koymak,

b) Müşterinin istediği lastik ve jantların model ve markasını belirlemek,

c) Müşterinin istediği lastik ve jantların tanıtımını ve satışını yapmak,

d) Müşterinin istemesi halinde satışı yapılan lastik ve jantları araca monte etmek,

e) Satışı yapılan ürünlerin, garanti belgelerini doldurmak,

f) Yapılan işlerle ilgili kayıtları tutmak,

g) Azalan yada tükenen lastik ve jantların depodan getirilmesini veya satın alınmasını sağlamak,

h) Müşterinin iade ettiği lastik ve jantları teslim almak ve yerine kaldırmak,

i) Fabrikasyon hatası olan lastik ve jantların ilgili firmaya iadesini yapmak,

j) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı mesleğinin meslek kodu 5223.50 olarak belirlenmiştir

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