Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı görev tanımı nedir, Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı ne iş yapar, Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı Tanımı;

SCADA, PLC, Hidrolik ve pnömatik sistemlerini programlama, kullanma ve bakım onarımını yapan kişidir.

Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı Maaşları

Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı Ne İş Yapar?

Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı ;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek,

b) Temel lojik işlemleri yapmak,

c) Lojik devre yapmak,

d) Röleler ile PLC'ye hazırlık çalışması yapmak,

e) PLC'de programlama yapmak,

f) PLC'de SFC programlama yapmak,

g) PLC'de panel kullanmak,

h) PLC'de haberleşme yapmak,

i) PLC'de sistem tasarımı yapmak,

j) Temel pnömatik devre kurmak,

k) İleri pnömatik devre kurmak,

l) Elektropnömatik devre kurmak,

m) Hidrolik devre kurmak,

n) Elektrohidrolik devre kurmak,

o) Sıcaklık ölçmek,

p) Kuvvet, ağırlık ve basınç ölçmek,

q) Seviye ölçmek,

r) Akış ölçmek,

s) Açık çevrim kontrolü yapmak

t) Kapalı çevrim kontrolü yapmak,

u) Servo sürücüleri kullanmak,

v) Endüstriyel iletişim sistemlerini kullanmak,

w) Scada programını kullanmak,

x) Scada Sistemlerini Kullanmak,

y) Robot programlama yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı mesleğinin meslek kodu 7412.38 olarak belirlenmiştir

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