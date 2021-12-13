2022 Asgari ücret açıklandı mı? Ne kadar oldu? Asgari ücret son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?Planlama Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Planlama Şefi Maaşları ve Planlama Şefi İş İlanlarıÖdül töreni bitti yankıları sürüyor! Kerem Bürsin törene neden katılmadı? İbrahim Tatlıses'e verilen ödül hakkında bomba etkisi yaratacak açıklama! "Eşitsizliği teşvik eden..."2022 yılı AGİ ücret tablosu |2022 yılı asgari geçim indirimi ne kadar, kaç TL?Fotoğrafçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Fotoğrafçı Maaşları ve Fotoğrafçı İş İlanlarıElon Musk saç stili değiştirdi, şirket hisseleri düştü! Yeni imajı ünlü iş adamına yaramadı!Seyhan Soylu ve Yeliz Yeşilmen arasındaki buzlar hamamda eridi! Kavgaları gibi barışmaları da gündeme damga vurdu!Pilates Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Pilates Eğitmeni Maaşları ve İş İlanları2022 ÖSYM sınav takvimi | ÖSYM sınav tarihleri 2022YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Scada, PLC, CNC ve mikro işlemci kontrollü otomasyon sistemlerinin tasarımını yapan, söz konusu sistemlerin kurulumunu gerçekleştirerek işletmeye alan kişidir. Otomasyon Sistemleri Teknisyeni maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Otomasyon Sistemleri Teknisyeni maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni görev tanımı nedir, Otomasyon Sistemleri Teknisyeni ne iş yapar, Otomasyon Sistemleri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomasyon Sistemleri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Tanımı

Scada, PLC, CNC ve mikro işlemci kontrollü otomasyon sistemlerinin tasarımını yapan, söz konusu sistemlerin kurulumunu gerçekleştirerek işletmeye alan kişidir.

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Maaşları

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 6.000 - TL’dir. En düşük Otomasyon Sistemleri Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomasyon Sistemleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş kur Otomasyon Sistemleri Teknisyeni İş İlanları İçin Tıklayın

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Ne İş Yapar?

 Otomasyon Sistemleri Teknisyeni,  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

kac-para.jpg

a)    İş/sistem analizini yapmak (otomasyon sistemi kurulacak yeri/işletmeyi görmek, otomasyon sisteminin kullanım amacını öğrenerek nasıl bir sisteme ihtiyaç olduğunu belirlemek)
b)    İş/sistem ihtiyaçlarını belirlemek (otomasyon sisteminin kurulumu için gerekli malzemeleri tespit etmek),
c)    İşi/sistemi projelendirmek, 
d)    Projeyi hayata geçirerek ihtiyaç duyulan otomasyon sisteminin kurulumunu yapmak,
e)    Kurulan sistemin gerçek zamanlı olarak düzenli çalışıp çalışmadığını test/kontrol etmek,
f)    Kurulan otomasyon sisteminin ilgili sistemlerle/kullanılan diğer sistemlerle uyumluluğunu denetlemek,
g)    Testin tamamlanmasını müteakip, gerekli düzenlemeleri yaparak sistemi işletmeye almak,
h)     Kurduğu sistemlerin periyodik bakımını yapmak.
i)    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomasyon Sistemleri Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3139.06 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Otomasyon Sistemleri Teknisyeni maaşlarına ek sizlerde Otomasyon Sistemleri Teknisyeni mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT