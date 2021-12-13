Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni görev tanımı nedir, Otomasyon Sistemleri Teknisyeni ne iş yapar, Otomasyon Sistemleri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomasyon Sistemleri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Tanımı;

Scada, PLC, CNC ve mikro işlemci kontrollü otomasyon sistemlerinin tasarımını yapan, söz konusu sistemlerin kurulumunu gerçekleştirerek işletmeye alan kişidir.

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Maaşları

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 6.000 - TL’dir. En düşük Otomasyon Sistemleri Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomasyon Sistemleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Ne İş Yapar?

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş/sistem analizini yapmak (otomasyon sistemi kurulacak yeri/işletmeyi görmek, otomasyon sisteminin kullanım amacını öğrenerek nasıl bir sisteme ihtiyaç olduğunu belirlemek)

b) İş/sistem ihtiyaçlarını belirlemek (otomasyon sisteminin kurulumu için gerekli malzemeleri tespit etmek),

c) İşi/sistemi projelendirmek,

d) Projeyi hayata geçirerek ihtiyaç duyulan otomasyon sisteminin kurulumunu yapmak,

e) Kurulan sistemin gerçek zamanlı olarak düzenli çalışıp çalışmadığını test/kontrol etmek,

f) Kurulan otomasyon sisteminin ilgili sistemlerle/kullanılan diğer sistemlerle uyumluluğunu denetlemek,

g) Testin tamamlanmasını müteakip, gerekli düzenlemeleri yaparak sistemi işletmeye almak,

h) Kurduğu sistemlerin periyodik bakımını yapmak.

i) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomasyon Sistemleri Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3139.06 olarak belirlenmiştir

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