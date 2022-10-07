Otomatik Maden Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomatik Maden Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Otomatik Maden Makinesi Operatörü ne iş yapar, Otomatik Maden Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomatik Maden Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomatik Maden Makinesi Operatörü Tanımı;

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Otomatik Maden Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomatik Maden Makinesi Operatörü Maaşları

Otomatik Maden Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Otomatik Maden Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomatik Maden Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.23

Meslek Adı :

Otomatik Maden Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yeraltındaki kömür madenini çıkarmak için kendinden tahrikli otomatik maden makinesini çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomatik Maden Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kömürün işlenecek yüzüne doğru sürmek,

b) Kesici kolu yada sondaj başlığını kömür damarına doğru ilerletmek,

c) Kömür çıkartmak ve çıkarılan kömürü yere yada gerideki yük araçlarına makinenin her iki yanında bulunan konveyörlere taşımak üzere makineyi çalıştırmak,

d) Gerektiğinde kesici kısımlarını değiştirmek, makinenin bakım ve basit onarımlarını yapmak,

e) (7111.09) Bağcı (Yer altı) çalışmasını tamamlayana kadar, hidrolik güvenlik kolunu makinenin tepesini desteklemek üzere kaldırabilir,

f) Çıkarılan Diğer Madenlerin ve kullanılan diğer makinelerin cinsine göre de ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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