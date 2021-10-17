Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü görev tanımı nedir, Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü ne iş yapar, Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü Tanımı;

Delme raybalama, kılavuz salma ve frezeleme gibi bir dizi mekanik işlemi işlenecek parçaya birbirine bağlantılı olarak uygulayan, mekanik bağlantılı bir dizi işlemi sıra ile yapan otomatik bir tezgahı çalıştıran kişidir.

Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü Maaşları

Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.370 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü Ne İş Yapar?

Otomatik Metal İşleme, Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek parçayı kaldırmak ve tutma tertibatına yerleştirmek,

b) Tutma tertibatını sıkıştırma yerine doğru ray boyunca iter ve işlenecek parçayı sıkıştırmak ve işlem yerine aktarma için mekanizmayı çalıştırmak,

c) Ölçü aletleri ile işlenmiş parçaların hatalarını ve doğruluğunu incelemek,

d) Gereğinde kesici bıçakları değiştirmek,

e) Tutma tertibatı raydan çıkınca yerine yerleştirmek,

f) Makine arızalarını yada tezgahın önemli görev bozukluklarını üstlerine bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.57 olarak belirlenmiştir



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