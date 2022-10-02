Otomotiv Boya Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomotiv Boya Onarımcısı görev tanımı nedir, Otomotiv Boya Onarımcısı ne iş yapar, Otomotiv Boya Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Boya Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Boya Onarımcısı Tanımı;

__

Otomotiv Boya Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Boya Onarımcısı Maaşları

Otomotiv Boya Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otomotiv Boya Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Boya Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.28

Meslek Adı :

Otomotiv Boya Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan dış ve iç yüzeylerinde boya hasarlarının oluştuğu parçaları, boyama işlemine uygun hale getiren, uygun renk ve özellikte boya hazırlayan, boyama işlemini yapan ve boyama sonrası yüzey işlemlerini uygulayan kişidir. Bu işlemin sonunda boyanan yüzeyin korozyona, paslanmaya ve diğer dış etkenlere karşı korunma özelliği kazanması ve dış yüzeylerde belirlenmiş renk ile düzgün ve estetik görünümün sağlanması, Boyama işlemlerinde, araç dış ve iç yüzeyleri üzerinde oluşmuş tüm boya hasarlarını tespit edebilmek, boyama sırasında ve sonrasında gerekli işlem sırasını belirleyebilmek ve bu işlemlerin süresini ve maliyetini hesaplayarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Boya Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Organizasyon ve hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

g) Boya öncesi hazırlık işlemleri yapmak

h) Boya kabinini/ortamını ve boyayı hazırlamak

i) Boya tabancası ve kompresörün ayar ve kontrollerini yapmak

j) Boya işlemlerini gerçekleştirmek

k) Vernik uygulamak

l) Boya sonrası kontrolleri ve diğer yüzey işlemlerini yapmak

m) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?