Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin) Tanımı;

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Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin) Maaşı Ne Kadar? 2022 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin) Maaşları

Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.43

Meslek Adı :

Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin)işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak : vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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