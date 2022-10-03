Padok Kahyası-Mezbaha Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Padok Kahyası-Mezbaha görev tanımı nedir, Padok Kahyası-Mezbaha ne iş yapar, Padok Kahyası-Mezbaha olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Padok Kahyası-Mezbaha mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Padok Kahyası-Mezbaha Tanımı;

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Padok Kahyası-Mezbaha Maaşı Ne Kadar? 2022 Padok Kahyası-Mezbaha Maaşları

Padok Kahyası-Mezbaha maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Padok Kahyası-Mezbaha maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Padok Kahyası-Mezbaha iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.13

Meslek Adı :

Padok Kahyası-Mezbaha

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesim sırası gelen canlı hayvanların padoklara alınması ve sağlık kontrolü yapıldıktan sonra kesimhaneye gönderilmesi işlemlerini takip eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Padok Kahyası-Mezbaha, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alım için getirilen hayvanları padok işçileri ile birlikte kalitesine göre gruplara ayırmak ve padoklara almak,

b) hayvanların muayenesi sırasında veterinere yardımcı olmak,

c) Şüpheli görülen hayvanları şüpheli padoğuna almak,

d) Alımı ve tartımı yapılan hayvanları kesimhaneye göndermek,

e) Dezenfekte ve temizlik işlerini padok işçilerine yaptırmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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