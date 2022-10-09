Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) Tanımı;

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Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) Maaşı Ne Kadar? 2022 Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) Maaşları

Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.48

Meslek Adı :

Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı

: Görev ve İşlem Basamakları :

Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

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