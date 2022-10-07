Pamuk Kesme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pamuk Kesme Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Pamuk Kesme Makinesi İşçisi ne iş yapar, Pamuk Kesme Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pamuk Kesme Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pamuk Kesme Makinesi İşçisi Tanımı;

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Pamuk Kesme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Pamuk Kesme Makinesi İşçisi Maaşları

Pamuk Kesme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Pamuk Kesme Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pamuk Kesme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.44

Meslek Adı :

Pamuk Kesme Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Rulo halindeki pamukları istenilen ölçülerde kesen ve makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pamuk kesme Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinede takılı bulunan bıçağı kontrol etmek,

b) Körelen bıçağı yenisiyle değiştirmek veya bilemek,

c) Kesilecek pamuk uzunluğuna göre makinenin cetvelini ayarlamak,

d) Kesilecek pamuğu makine üzerine yerleştirmek ve makineyi çalıştırmak,

e) Pamuğu hareket halindeki bıçağa doğru sürerek istenilen uzunluklarda kesilmesini sağlayarak makineyi temizlemek,

f) Makinenin bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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