Panel Sistem Demiryolu Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Panel Sistem Demiryolu Ustası görev tanımı nedir, Panel Sistem Demiryolu Ustası ne iş yapar, Panel Sistem Demiryolu Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Panel Sistem Demiryolu Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Panel Sistem Demiryolu Ustası Tanımı;

__

Panel Sistem Demiryolu Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Panel Sistem Demiryolu Ustası Maaşları

Panel Sistem Demiryolu Ustası maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Panel Sistem Demiryolu Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Panel Sistem Demiryolu Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.17

Meslek Adı :

Panel Sistem Demiryolu Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Demiryolu malzemelerinin stoklanması, panellerin ön montajının yapılması, panellerin sahaya nakledilmesi ve güzergahında montajının yapılması, makas montajı, balast dökülmesi, buraj yapılması ve kaynak yaptırılması işleri ile demiryolu hattının bakım ve onarımını yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Panel Sistem Demiryolu Ustası, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Demiryolu malzemelerinin stoklanmasını sağlamak,

c) Birinci tabaka balast serilmesi işlemlerini yürütmek,

d) Hat paneli ön montajını yapmak,

e) Panellerin sahaya nakil işlemlerini sağlamak,

f) Panel montaj işlemlerini yürütmek,

g) Birinci kademe balast kotlarının uygun olup olmadığını teyit etmek,

h) Demiryolu panellerini balast üzerine sermek,

i) Panelleri birbirine bağlamak,

j) Travers ve ray aralıklarını kontrol etmek,

k) Makas parçalarının vagonlara yüklenmesini ve sahaya nakledilmesini sağlamak,

l) Makasın montajını yapmak,

m) Makasın kontrolünü yapmak,

n) İkinci tabaka balast serilmeden önce ön kontrol yapmak,

o) İkinci tabaka balastın vagonlara yüklenmesini sağlamak,

p) İkinci tabaka balastın sevkiyatını yapmak,

q) İkinci tabaka balastın hatta serilmesini sağlamak,

r) Buraj işlemi öncesi hazırlık yapmak,

s) Alın kaynak işlemleri yürütmek,

t) Alüminotermit kaynak işlemlerini yürütmek,

u) Demiryolu hattının bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,

v) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?