Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi görev tanımı nedir, Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi ne iş yapar, Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi Tanımı;

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Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi Maaşları

Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.19

Meslek Adı :

Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Muhtelif tür ve ebatlardaki parke taşı ve bordür taşlarının imalatını yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi , işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin hareketli aksamlarını günlük olarak yağlamak,

b) Hareketli parçalarını hareket ettirerek hidrolik yağının ısıtılmasını sağlamak suretiyle makineyi üretim hazır hale getirmek,

c) Üretimi yapılacak parke taşı yada bordür taşına ait kalıbı makineye monte etmek,

d) Beton santralından harcı talep etmek,

e) Harcın kıvamını kontrol etmek,

f) Makineyi harcın kıvamına göre ayarlamak.

g) Üretim sistemini otomatik devreye almak,

h) İmalat sırasında makineyi elektrik panosundan takip etmek.

i) İmalatı yapılan parke taşı, bordür vb. malzemeyi taşıma paletlerine istiflemek,

j) Parke veya bordür taşlarını kurumak üzere ilgili alanlara taşıtmak,

k) Üretim sırasında görülen aksaklıkları gidermek,

l) Harç akışında olabilecek engellere müdahale etmek,

m) Harç deposunda harç artıklarını temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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