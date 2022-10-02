Parlatma Tanburu İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Parlatma Tanburu İşçisi görev tanımı nedir, Parlatma Tanburu İşçisi ne iş yapar, Parlatma Tanburu İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Parlatma Tanburu İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Parlatma Tanburu İşçisi Tanımı;

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Parlatma Tanburu İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Parlatma Tanburu İşçisi Maaşları

Parlatma Tanburu İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Parlatma Tanburu İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Parlatma Tanburu İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7224.12

Meslek Adı :

Parlatma Tanburu İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilen av fişeği saçmaları, vidalar, civatalar, iğneler ve çiviler gibi metal parçaları bir tambur içerisinde döndürerek yüzlerini temizleyen ve parlatan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Parlatma Tanburu İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Parlatılacak metal parçaları parlatma tamburu içine doldurmak,

b) Parlatılacak metal parçaları parlatma malzemesi olarak kullanılan toz grafiti veya ince gürgen talaşı tambur içindeki parçalar üzerine dökmek,

c) Tamburun kapağını kapatıp motoru çalıştırıp ilgili kolu çekerek tamburu ekseni etrafında döndürmek,

d) Belirli bir müddet bekleyerek tambur içindeki parçaların birbirine sürtüp yüzlerin temizlenmesini ve parlamasını temin etmek,

e) Yüzleri temizlenen parlatılan parçaları tambur içinden çıkartmak için tamburun çalışmasını durdurmak,

f) Parçaları tambur içinden kutulara boşaltıp kutulardaki parçaları eleklerde elemek,

g) İş bitiminde tamburu temizleyip yağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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