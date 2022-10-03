Pastırma İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pastırma İmal İşçisi görev tanımı nedir, Pastırma İmal İşçisi ne iş yapar, Pastırma İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pastırma İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pastırma İmal İşçisi Tanımı;

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Pastırma İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Pastırma İmal İşçisi Maaşları

Pastırma İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pastırma İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pastırma İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.16

Meslek Adı :

Pastırma İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pastırma yapmaya elverişli etleri parçalayıp, kurutup presledikten sonra çemenleyerek pastırma haline getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pastırma İmal İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pastırma yapmaya elverişli etleri tuzu alacak şekilde parçalamak, dilimlemek,

b) Etleri tuzlayıp iplere takmak ve belirli bir süre bekletmek,

c) Tuzlanmış etleri su ile yıkamak,

d) Parçalanmış etleri fırında 4-5 saat kurutmak,

e) Fırından çıkan etleri preslemek,

f) Presten çıkan etleri 24 saat bekletmek,

g) Hazırlanmış çemen harcında etleri yatırarak 12 saat bekletmek,

h) Pastırmayı tekrar preslemek,

i) Çalıştığı alanın ve kullandığı malzemelerin temizliğini yapmak,

j) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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