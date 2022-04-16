Patlayıcı Madde Ambarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Patlayıcı Madde Ambarcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Patlayıcı Madde Ambarcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Patlayıcı Madde Ambarcısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Patlayıcı Madde Ambarcısı görev tanımı nedir, Patlayıcı Madde Ambarcısı ne iş yapar, Patlayıcı Madde Ambarcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Patlayıcı Madde Ambarcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Patlayıcı Madde Ambarcısı Tanımı;
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Patlayıcı Madde Ambarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Patlayıcı Madde Ambarcısı Maaşları
Patlayıcı Madde Ambarcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Patlayıcı Madde Ambarcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Patlayıcı Madde Ambarcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4321.39
Meslek Adı :
Patlayıcı Madde Ambarcısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Stok Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Patlayıcı Madde Ambarcısı;Taşınır Kontrol Yetkilisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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