Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü Tanımı;
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Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü Maaşları
Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7542.05
Meslek Adı :
Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Ateşleyiciler Ve Patlatma İşlerinde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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